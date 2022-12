AWZ-Stars ehrlich: Spielt Eifersucht für sie eine Rolle?

Ist Eifersucht normal? Bei Alles was zählt kommen Fans tagtäglich auf ihre Drama-Kosten: In der Serie dreht sich alles um das Eislaufen. Im Steinkamp-Kader werden immer wieder Intrigen unter den Läuferinnen gesponnen. "Streng dich an", "Sei besser als sie", denkt sich derzeit Darstellerin Leyla (gespielt von Suri Abbassi), die total eifersüchtig auf Kader-Neuling Anna (gespielt von Lilly Joan Gutzeit, 23), ist. Jetzt verraten einige Darsteller, ob bei ihnen Eifersucht auch fernab der Kameras eine Rolle spielt!

Kaja Schmidt-Tychsen (41) verkörpert die Rolle der Jennifer Steinkamp und ist sich sicher, dass Eifersucht im Leistungssport "unabdingbar" sei, wie sie RTL erzählt. "Sonst kannst du ja gar nicht besser werden", vermutet die TV-Bekanntheit. Julia Wiedemann, die die persönliche Assistentin der Steinkamps spielt, offenbart, dass Konkurrenzdenken auch bei ihr ab und zu mal vorkäme: "Aber es ist für mich auch immer noch ein Unterschied, ob man es dem anderen trotzdem gönnen kann [oder nicht]." Boshaftigkeit möge sie gar nicht.

Matthias Brüggenolte – als Justus Albrecht ein enger Freund und Kollege von Richard Steinkamp – plaudert aus: "Also ich für meinen Teil muss sagen, ich bin vielleicht ein klein wenig eifersüchtig. Aber ich versuche das dann zu reflektieren und vernünftig zu argumentieren – meistens löst sich das auch in Wohlgefallen auf." Konkurrenzdenken nehme er dagegen als "eher kontraproduktiv" wahr.

RTL Kaja Schmidt-Tychsen in ihrer Rolle der Jennifer Steinkamp am Set von AWZ

RTL Matthias Brüggenolte und Julia Wiedemann am Set von AWZ

RTL Justus (Matthias Brüggenolte) bei "Alles was zählt"

