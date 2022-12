Abschied: Julia Wiedemann steigt bei "Alles was zählt" aus!

Julia Wiedemann kehrt Alles was zählt den Rücken zu! Die Schauspielerin verkörperte drei Jahre lang die Rolle der Lucie Ziegler. Als Frau für alles war Lucie die rechte Hand der Steinkamps – verlässlich, kompetent und voller Ehrgeiz führte sie ihren Job als Assistentin der Geschäftsführung aus. Nun ergeben sich nicht nur für Lucie neue berufliche Chancen, sondern auch für Julia!

Im Interview mit RTL plaudert die Brünette aus, dass es ihre Serienfigur auf eine Business School nach New York verschlagen werde. Mit Lucies Abschied von den Steinkamps sagt auch Julia AWZ Lebewohl: "Ich hatte eine tolle Zeit bei AWZ und als die letzte Szene vorbei war, fiel alles ab... ich war am Zittern, am Weinen und Lachen. Bei meiner Rede an meine tollen Kolleginnen und Kollegen wäre ich beinahe in Ohnmacht gefallen", verrät die 26-Jährige ganz emotional. Doch sie freue sich auch auf die Zukunft: "Ich bin als Schauspielerin mein eigenes Werkzeug und damit möchte ich immer besser umzugehen lernen."

Auf Instagram meldete sich die ehemalige "Einstein"-Darstellerin nach der Veröffentlichung ihres Ausstiegs durch den Sender noch mal persönlich bei ihrer Community. Julia erzählte: "Es wird mir sehr fehlen. Ich habe super tolle Menschen kennengelernt. Ich habe generell sehr viel gelernt und hatte unfassbar Spaß. Aber genauso freue ich mich jetzt einfach auch darauf, was kommen wird." Sie versprach: "Ihr werdet von mir hören." Das letzte Mal werde sie am 2. Januar bei AWZ zu sehen sein.

RTL Julia Wiedemann spielt am Set von "Alles was Zählt" die Lucie Ziegler

ActionPress Julia Wiedemann, Stefan Bockelmann und Dominik Flade, "Alles was zählt"-Stars

Instagram / juliawdmn Julia Wiedemann, Schauspielerin

