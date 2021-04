Das sind die neuen Gesichter im Star Wars-Universum! Bereits seit Dezember ist bekannt, dass eine neue Serie rund um Obi Wan Kenobi auf dem Streamingdienst Disney+ laufen soll. Dafür schlüpfen Obi-Wan-Darsteller Ewan McGregor (50) und Anakin-Skywalker-Darsteller Hayden Christensen (39) erneut in ihre alten Rollen. Auch dass Game of Thrones-Star Indira Varma in der neuen "Star Wars"-Show zu sehen sein wird, stand bereits fest. Jetzt wurde auch der restliche Cast der Serie bekannt gegeben.

Wie die Produktionsfirma Lucasfilm in einer Pressemitteilung erklärte, werden unter anderem "Das Damengambit"-Darstellerin Moses Ingram, "The Big Sick"-Star Kumail Nanjiani, Homeland-Darsteller Rupert Friend, Rapper O'Shea Jackson Jr., The Fast and the Furious-Darsteller Sung Kang (48), "Terra Nova"-Darstellerin Simone Kessell und "Pieces of a Woman"-Darsteller Benny Safdie eine Rolle in der neuen Serie übernehmen. Auch Joel Edgerton (46) und Bonnie Piesse werden in dem neuen Projekt, das den Titel "Obi Wan Kenobi" trägt, zu sehen sein. Letztere dürften den meisten "Star Wars"-Fans aber sicherlich schon bekannt vorkommen, denn sie haben in "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger" und "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" Luke Skywalkers Onkel und Tante gespielt.

Wann die "Star Wars"-Fans "Obi Wan Kenobi" sehen können, ist noch nicht klar. Die Produktionsfirma erklärte aber bereits, dass die Dreharbeiten schon im April starten sollen. Über die genaue Handlung schweigen sich die Macher bisher noch aus. Laut Entertainment Weekly soll die Serie aber zehn Jahre nach den Ereignissen in "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" spielen.

Anzeige

Getty Images Kumail Nanjiani bei der Premiere von "Little America"

Anzeige

Getty Images Joel Edgerton bei einer Pressekonferenz zu "The King", 2019

Anzeige

Getty Images Bonnie Piesse bei der "Star Wars: Das Erwachen der Macht"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de