Wird Heidi Klum (47) in diesem Jahr persönlich am Germany's next Topmodel-Finale teilnehmen? Kommenden Donnerstag kürt die Modelmama eines ihrer Mädchen zur strahlenden Siegerin. Der Showdown findet live in Berlin statt. Noch immer ist aber unklar, ob Heidi vor Ort sein wird oder ob sie aufgrund der Gesundheitslage wie im vergangenen Jahr per Bildschirm aus Los Angeles zugeschaltet sein wird. Nun ist bekannt, dass Tokio Hotel live auf der Bühne auftreten wird – ist damit auch Heidis Anwesenheit bestätigt?

Tokio Hotel und Vize, die mit "White Lies" bereits den Titelsong für die aktuelle Staffel beigesteuert haben, werden in Berlin ihren neuen gemeinsamen Song präsentieren. ProSieben teasert dazu an: "Gemeinsam treten sie auf der großen Showbühne bei GNTM auf und haben dabei eine spektakuläre Überraschung in petto." Bedeutet das etwa, dass auch Heidi vor Ort sein wird? Bekanntermaßen lebt die 47-Jährige mit ihrem Mann Tom Kaulitz (31) in Los Angeles. Wenn dieser nach Deutschland einreisen darf, dürfte es auch für Heidi kein Problem sein.

Aber ob die Gastgeberin vor Ort sein wird oder nicht – unterhaltsam dürfte das Finale auch in diesem Jahr werden. Nicht nur eine der fünf Finalistinnen wird dann zur Siegerin gekürt, auch der Personality Award wird erneut vergeben. Die Backstage-Moderation übernimmt die ausgeschiedene Kandidatin Mareike Müller (26).

Getty Images Sayana Ranjan, Simi Kowalski und Heidi Klum bei GNTM-Finale 2019

Christoph Hardt / Future Image Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer 2017

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Movie & TV Awards: Unscripted

