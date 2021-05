Wird die Schlucht zwischen Prinz William (38) und Prinz Harry (36) jetzt noch tiefer? Der jüngere der Royal-Brüder wird ab morgen in der neuen Dokumentation "The Me You Can't See" zu sehen sein, in der es um mentale Gesundheit geht. Ein Trailer gibt vor dem Start erste Eindrücke – dabei fällt auch ein Schnittbild auf: Harry als kleiner Junge bei der Beerdigung seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36). Spricht der Ehemann von Herzogin Meghan (39) etwa über ihren Tod – und verstößt damit gegen ein Abkommen mit seinem Bruder William?

In der Dokumentation "Diana, Our Mother: Her Life And Legacy" von 2017 geben die Geschwister sehr private Einblicke in das Leben ihrer verstorbenen Mutter. Anlass war damals ihr 20. Todestag. In dem Format betont William allerdings: "Wir werden dies hier nicht noch mal tun. Wir werden nie wieder öffentlich über sie sprechen." Macht es Harry in "The Me You Can't See" trotzdem? Die Szene von der Trauerfeier lässt dies zumindest vermuten. Bleibt also die Frage, ob in diesem Fall das ohnehin angespannte Verhältnis der Brüder noch mehr darunter leiden würde.

Bereits in einem Podcast vor wenigen Wochen erinnerte sich Harry öffentlich an seine verstorbene Mutter. "Der enorme Einfluss, den sie in dieser kurzen Zeit auf uns hatte, war gewaltig. Weil alles, was sie machen wollte, war sicherstellen, dass wir so normal wie möglich leben können", erklärte er in "Armchair Expert". Ob er in der neuen Doku noch mehr Details ausplaudern wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

Getty Images Prinz Harry, 2021

