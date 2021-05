Am kommenden Wochenende findet endlich wieder das große Finale des Eurovision Song Contests statt! Musikbegeisterte weltweit fiebern dem Mega-Event schon seit Monaten entgegen, da die ESC-Fans vergangenes Jahr aufgrund der Pandemie auf den beliebten Wettbewerb verzichten mussten. Das erste Halbfinale hat bereits stattgefunden, das zweite wird heute Abend in Rotterdam über die Bühne gehen. Auf den Streamingplattformen haben sich die Favoriten in Stellung gebracht: Diese Songs begeistern die Hörer schon jetzt!

Spotify veröffentlichte bereits vorm zweiten Halbfinale ein Ranking der Songs und zeigt auf, welche Länder Chancen auf eine gute Platzierung haben werden! Die drei meistgehörten Songs weltweit kommen aus Finnland, Schweden und Italien. Während die finnische Rockband Blind Channel mit "Dark Side" auf dem dritten Rang landet, darf sich der schwedische Popsänger Tusse (19) mit seinem Titel "Voices" über Platz zwei freuen. Unerreichbar an der Spitze verweilt die italienische Rockband Måneskin. Ihr Song "Zitti E Buoni" ist mit über 27 Millionen Streams der meistgehörte im Spotify-Ranking.

Bei den deutschen Hörern sieht die Verteilung ein bisschen anders aus. Hierzulande haben die User am häufigsten unseren Kandidaten Jendrik Sigwart (26) mit seinem Song "I Don't Feel Hate" abgespielt. Vergleicht man die Gesamtstreams aber mit der Konkurrenz, dürfte klar sein, dass die Chance auf einen ESC-Sieg nicht sonderlich groß ist. Jendriks Song sammelt bisher "nur" knapp 1,3 Millionen Aufrufe.

Anzeige

Getty Images Popsänger Tusse

Anzeige

Getty Images Die finnische Band Blind Channel

Anzeige

Getty Images Die ESC-Teilnehmer Måneskin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de