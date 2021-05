As Mitglied der erfolgreichen Spice Girls stand sie für Girlpower und wurde in den neunziger Jahren weltbekannt: Sängerin Melanie B (45). Und nicht nur beruflich, auch privat schien alles perfekt zu laufen: Zehn Jahre war die Britin mit Stephen Belafonte (46) verheiratet. Erst nach der Trennung berichtete die 45-Jährige von psychischem und körperlichem Missbrauch, dem sie in der Ehe ausgesetzt war. Jetzt sprach sie erneut über diese Zeit und offenbarte: Sie dachte damals sogar, dass sie die Ehe womöglich gar nicht überleben würde...

In einem aktuellen Interview mit dem britischen Guardian äußerte sich Mel B erneut zu ihrer Ehe mit Stephen Belafonte, in der sie verbaler und körperlicher Gewalt ausgesetzt war. Auf die Frage, wie nah sie einem Suizid gekommen sei, antwortete sie, dass sie tatsächlich manchmal darüber nachdachte. Ihren Töchtern habe sie dies aber nicht antun wollen."Das würde für mich bedeuten, dass er gewinnen würde", sagte sie außerdem über ihren Ex-Mann. Stattdessen habe sie es eines Tages dann doch geschafft, ihren Mann zu verlassen und sich Unterstützung zu suchen.

In dem Gespräch offenbarte sie außerdem, dass sie immer noch versuche zu verstehen, warum sie so lange brauchte, um sich von ihrem Ex-Mann zu trennen. "Ich habe sieben Mal versucht, ihn zu verlassen", erklärte sie. "Ich konnte nirgendwo hin, hatte keine eigene Kreditkarte, ich hatte kein Auto – und drei Kinder", schilderte sie ihre Situation. Heute setzt sie sich mit der Organisation Women's Aid aktiv gegen häusliche Gewalt und Missbrauch ein und möchte Opfern Mut machen, toxische Beziehungen zu verlassen und sich Hilfe zu holen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Melanie Brown und Stephen Belafonte, 2014

Getty Images Mel B, Sängerin

Getty Images Mel B. im März 2010



