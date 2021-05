Eine neue Staffel von The Taste steht in den Startlöchern! Acht Staffeln gibt es schon von der beliebten Koch-Casting-Show, in der der beste Koch auf eine ganz besondere Art ermittelt wird. Die Kandidaten müssen ihre Gerichte nicht auf Tellern, sondern einem Probierlöffel anrichten. Die Jury, bestehend aus Alexander Herrmann (49), Alex Kumptner (37), Tim Raue (47) und Frank Rosin (54), entscheidet dann darüber, welches Gericht sie am meisten überzeugt. Fans der Show dürfen sich freuen: Sat.1 hat eine weitere Staffel von "The Taste" angekündigt!

Wie Quotenmeter berichtet, wird aktuell die neunte Staffel der Kochsendung in München gedreht. Im Spätsommer dürfen die Zuschauer dann endlich die neuen Episoden von "The Taste" im TV sehen. An der Jury ändert sich zum vorherigen Jahr nichts: Die Löffel probieren werden Alexander, Alex, Tim und Frank während Angelina Kirsch (32) als Moderatorin an Bord ist.

Sollte ein Kandidat einen oder mehrere Juroren von seinem Löffel überzeugen, darf dieser entscheiden, in welches Team von welchem Profikoch er geht und wer damit sein Mentor wird. In der achten Staffel gewann ein Hobbykoch unter der Leitung des österreichischen Kochs Alex Kumptner. "Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war", zeigte sich Alex im Sat.1-Interview kämpferisch.

Getty Images Frank Rosin in seinem Restaurant "Rosin"

Getty Images Angelina Kirsch in Berlin, 2019

Instagram / alexanderkumptner Alex Kumptner, Fernseh-Koch

