Sabrina Mina (28) und Mehmet (29) haben sich getraut! Sie sind das einzige 5 Senses for Love-Paar, das die Kuppelshow tatsächlich als Mann und Frau verlassen hat. Viele Fans hatten das schon nach den ersten Folgen geahnt. Immerhin lief es zwischen dem Telekommunikationsmitarbeiter und der Kosmetikerin von Anfang an sehr harmonisch. Aber wie geht es nach dem Sozialexperiment für sie weiter – hat ihre Liebe eine reelle Chance?

So verrückt die beiden während der Dreharbeiten auch nacheinander waren – dabei darf man eines nicht vergessen: Sie kannten sich zum Zeitpunkt der Eheschließung gerade erst wenige Wochen. Da hängt der Himmel natürlich voller Geigen und man sieht die Macken des jeweils anderen noch durch die rosarote Brille. Ob sie wirklich füreinander bestimmt – also ein Perfect Match – sind, wird sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen.

Das war wohl auch Minas Papa klar. Der merkte schon kurz nach dem Jawort seiner Tochter an, dass er nicht sicher sei, ob die zwei glücklich miteinander werden. "Ich kann Mehmet noch nicht so richtig einschätzen. Ich weiß es noch nicht." Da muss der 29-Jährige also noch etwas Überzeugungsarbeit leisten. Was meint ihr: Haben Mina und Mehmet als Paar eine Zukunft? Stimmt ab!

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

© SAT.1 Sabrina und Mehmet in Folge sechs von "5 Senses for Love"

© SAT.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Sabrina mit ihrer Oma und ihrem Mann Mehmet

© SAT.1/Guido Engels Kandidat Mehmet bei seiner "5 Senses for Love"-Hochzeit

