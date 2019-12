Rafi Rachek (29) könnte nicht glücklicher sein! Eigentlich hatte der Kölner geplant, bei Bachelor in Paradise seine Traumfrau zu finden. Doch es kam alles anders: Rafi gestand sich während der Flirtshow ein, auf Männer zu stehen und outete sich vor laufender Kamera. Kurz darauf wurde er für seinen Mut belohnt und hat in Prince Charming-Teilnehmer Sam Dylan (28) seinen Mr. Right gefunden. Zur letzten Rosenvergabe haben sich alle Liebes-Villa-Bewohner jetzt in Frauke Ludowigs (55) Studio versammelt – und Rafi stellt seinen Liebsten vor.

"Momentan haben wir für uns entschieden, dass wir eine Beziehung führen wollen", erklärt er der blonden Moderatorin nach einem kurzen Rückblick auf seine emotionale Reise bei dem Kuppelformat. Als sein Liebster kurz darauf auf dem Sofa neben ihm Platz nehmen darf, können die Turteltauben kaum die Hände voneinander lassen. "Er ist der Partner, der für mich da war. Er unterstützt mich in dieser schweren Zeit, wo viele meiner Freunde sich von mir abgewandt haben aufgrund meiner Sexualität", richtet Rafi rührende Worte an seinen Freund.

Obwohl die Freude über das Liebes-Glück überwiegt, berichtet der 29-Jährige auch über die negativen Effekte seines Outings: "Zu meinen Eltern habe ich Kontakt, aber zwei meiner Brüder haben den Kontakt abgebrochen, möchten mit mir nichts zu tun haben." Trotz allem sei Rafi aber glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein und wünscht sich, dass auch andere in einer ähnlichen Situation sich nicht weiter verstecken müssen.

Promiflash Rafi Rachek und Sam Dylan 2019 in Hamburg

Wallocha,Stephan/ ActionPress Rafi Rachek beim Deutschen Bloggerpreis

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, November 2019

