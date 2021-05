Salma Hayek (54) ließ sich absolut nichts anmerken! In den vergangenen Monaten hielt die Hollywood-Schauspielerin ihre Follower auf Social Media mit Updates aus ihrem Leben auf dem Laufenden. Unter anderem begeisterte sie mit heißen Schnappschüssen im Bikini. Dass sie während dieser Zeit nicht zu einhundert Prozent fit war, ist beim Anblick ihrer Posts schwer zu glauben. Doch Salma erklärte nun: Sie hatte Corona – und zwar mit einem sehr schweren Verlauf.

Im Interview mit dem Magazin Variety erinnerte sich die Leinwand-Beauty jetzt an die Zeit ihrer Erkrankung zurück. Es stand offenbar nicht gut um sie. "Mein Arzt flehte mich an, ins Krankenhaus zu gehen, weil es so schlimm war", verriet sie. Doch ihre Villa in London zu verlassen, kam für Salma auf keinen Fall infrage: "Ich sagte: 'Nein, danke. Da sterbe ich lieber zu Hause.'" Sie habe zwischenzeitlich sogar an einem Sauerstoffgerät gehangen und sich volle sieben Wochen in einem der vielen Zimmer isoliert.

Auch lange nach ihrer Genesung hatte die 54-Jährige noch mit Nachwirkungen zu kämpfen. Sie habe sich oft sehr schlapp gefühlt. Erst im April fing sie wieder an zu arbeiten. Da starteten nämlich die Vorbereitungen zu dem Film "House of Gucci", in dem auch Adam Driver (37) und Lady Gaga (35) mitspielen. "Es war sehr angenehm. Es war der perfekte Job, um wieder reinzukommen", schwärmte sie.

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

Getty Images Salma Hayek bei der "Like a Boss"-Premiere in New York, 2020

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Schauspielerin

