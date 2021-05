Alicia Costa Pinhero kann vermutlich immer noch nicht begreifen, was sie bei Temptation Island erlebt hat! Die Tänzerin wurde von ihrem Partner Yasin Mohamed überredet, an dem Treuetest-Format teilzunehmen – er wollte ihr seine Liebe beweisen. Allerdings bekam die Brünette stattdessen bei jedem Lagerfeuer heftigere Szenen zu sehen. Die Polaroidbilder aus der Männervilla gaben Alicia dann den Rest, wie sie Promiflash erzählt!

In der Frauenvilla waren Schnappschüsse aufgetaucht, die die vergebenen Kandidaten in äußerst provokanten Posen zeigten – für deren Freundinnen war das ein Schock. "Das Schlimmste war für mich diese 'Stellung', die nachgeahmt wurde, da ich diese Seiten von Yasin bisher nicht kannte", berichtet Alicia im Promiflash-Interview. Wie ihr Partner sich auf diesen Aufnahmen präsentierte, habe der 26-Jährigen die Sprache verschlagen: "Mich hat am meisten geschockt, dass er keine Hemmungen gegenüber den Girls zeigte. Ich hatte das Gefühl, komplett in Vergessenheit geraten zu sein."

Durch das Verhalten, das Yasin während des TV-Experiments an den Tag gelegt hatte, sei Alicia mächtig ins Grübeln gekommen: "Das war für mich so überraschend und enttäuschend, dass ich die komplette Beziehung angezweifelt habe."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNow.

RTLZWEI Krissi Dudás und Yasin Mohamed

TVNOW Yasin Mohamed und Marie Zils

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

