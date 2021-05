Für Halil Taskiran läuft es bei Ex on the Beach alles andere als rund. Seit seiner Ankunft in der Villa herrscht ziemliche Flirt-Flaute. Zwar bekundete der selbst ernannte Womanizer großes Interesse an Hanna Annika. Das schien jedoch – zumindest bisher – nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Als dann seine Ex-Affäre Chrissi auftauchte, hätte sich das Blatt für ihn wenden können. Leider amüsierte die sich aber lieber mit Diogo Sangre.

Direkt nach der Begrüßung wurde Chrissi mit dem ehemaligen Temptation Island-Verführer auf ein Date geschickt, und da fackelte sie nicht lang. Bei ihrem romantischen Essen in einer Höhle nahm Chrissi zunächst auf Diogos Schoß Platz, kraulte ihm den Nacken – und dann wurde auch schon geknutscht. "Eigentlich ist es schon schnell gewesen, finde ich. Aber wenn man wirklich denkt, dass es komplett passt – warum nicht?", bemerkte sie anschließend.

Während Diogo und Chrissi sich näherkamen, machte sich Halil Hoffnungen auf ein Comeback mit seiner einstigen Affäre. "Vielleicht wird das ja was. Gerade ist noch alles offen", gab er sich zuversichtlich. Die 22-Jährige war sich zwar sicher, dass es ihm nicht gefallen würde, dass sie schon mit einem anderen Mann anbandelt, stellte aber auch klar: "Ich finde, er hat dazu eigentlich gar nichts zu sagen."

