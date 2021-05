Martin Bashir nimmt die Kritik nicht an! Der Journalist hatte 1995 ein Interview mit Prinzessin Diana (✝36) geführt, das für einen Riesenskandal sorgen sollte. Darin hatte die Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (36) für eine Royal ungewöhnlich offen über Themen wie Depressionen, Essstörungen und ihre Eheprobleme mit Prinz Charles (72) gesprochen. Wie eine BBC-Untersuchung jetzt ergab, soll Bashir ihr diese Aussagen damals allerdings mithilfe von perfiden Tricks entlockt haben – dennoch steht der Reporter bis heute zu dem Interview!

Bashir hat sich nun zu den Vorwürfen geäußert, er habe Lady Di im Zusammenhang mit dem Interview getäuscht und manipuliert. In seinem Statement räumt er zwar ein, Dianas Bruder Charles Spencer (57) falsche Kontoauszüge vorgelegt zu haben, um bei ihr den Eindruck zu erwecken, bespitzelt zu werden und so an ein Interview zu kommen – nichtsdestotrotz gesteht er darüber hinaus kein Fehlverhalten ein: "Diana war Vorreiterin bei so vielen Themen und deshalb werde ich immer sehr stolz auf dieses Interview bleiben", wird er in der britischen Zeitung Evening Standard zitiert.

Nicht nur Bashir, auch Dianas Sohn, Prinz William, äußerte sich jetzt zu den Untersuchungsergebnissen der BBC. Er sei sich sicher, seine Mutter hätte sich ohne die bewusste Täuschung des Journalisten mit ihrer Kritik am britischen Königshaus zurückgehalten. "Ich bin der Meinung, dass die betrügerische Art und Weise, wie das Interview zustande gekommen ist, die Aussagen meiner Mutter wesentlich beeinflusst haben. Das Interview hat wesentlich dazu beigetragen, die Beziehung meiner Eltern zu verschlechtern und hat seitdem unzählige andere verletzt", stellte er fest.

Getty Images Reporter Martin Bashir bei einer Pressekonferenz in Beverly Hills 2008

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana im BBC-Interview, 1995

Getty Images Prinz William im September 2020

