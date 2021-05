Dustin kommt bei diesen Damen ziemlich gut an. Der Kölner sucht in der Joyn-Kuppelshow M.O.M gerade die große Liebe und hat die Wahl zwischen 14 Kandidatinnen unterschiedlichen Alters. Während die Girls mit seinem Mitstreiter Dan Agboli in einer luxuriösen Villa hausen, vertreibt sich der 31-jährige Dustin die Zeit mit den Frauen auf dem danebenliegenden Glampingplatz. Und die ledigen Ladys, die zwischen 38 und 51 Jahre alt sind, scheinen mit ihrem Schicksal mehr als zufrieden zu sein.

In der aktuellen Folge heizte der Kölner den Kandidatinnen ordentlich ein: Vor ihren Augen stemmte der Blondie ordentlich Gewichte und stellte seinen trainierten Körper zur Schau. Sehr zur Freude der anwesenden Damen. "Also optisch, er hat einen schönen Körper, er ist groß. Er ist so das Paradebeispiel von dem, was man sich so vorstellt", schwärmte beispielsweise Anne Theke. Und auch Mascha himmelte Dustins Körper an, bei ihm sei einfach alles dort, wo es hingehöre.

Während die anderen den Verkaufsberater für Immobilien lediglich anhimmelten, schritt Jasmin zur Tat. Die 38-Jährige ergriff die Initiative, um bei Dustin auf Tuchfühlung zu gehen: Die Kölnerin erklärte sich ganz selbstlos dazu bereit, dem Solo-Mann mit ihren Händen etwas Sand vom Sixpack zu wischen – und dabei ließ sich Jasmin Zeit. Den Körperkontakt haben ganz offensichtlich beide Seiten genossen.

"M.O.M" ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

Joyn Dustin mit Anne, Nina, Jasmin und Mascha bei "M.O.M"

Joyn Die "M.O.M"-Kandidatinnen 2021

Joyn Jasmin und Dustin bei "M.O.M"

