Fans des Reality-Fernsehens können sich freuen: Die Datingshow M.O.M. kehrt mit einer zweiten Staffel zurück! Schon bald werden wieder Frauen verschiedenen Alters in zwei Teams in Mexiko um das Herz der beiden Männer, dieses Jahr Dustin (31) und Dan (49), buhlen. Der Sender der Show veröffentlichte nun vorab den bunt durchmischten Cast: Das hier sind die sieben Kandidatinnen über 35!

Teilnehmerin Yassmine ist 37 Jahre alt, beruflich Tänzerin und wünscht sich einen Mann, der "sexy und ehrlich" ist und auch Schwächen zeigen kann. Ebenfalls mit am Set ist Jules, 39. Sie ist Model und Personal Trainer und bezeichnet sich selbst als vielseitig: "Ich bin ein kleiner Geek, der gerne zockt, aber ich mache mich auch gerne mal schick und gehe weg", sagt sie. Auch Jasmin, 38 Jahre alt und beruflich Schulbegleiterin, ist in der zweiten Staffel zu sehen. Ihr ist es in einer Partnerschaft wichtig, "dass man ein Team ist und dass der Sex stimmt". Kandidatin Nina, die 40 Jahre alt ist und als Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin arbeitet, hat "tendenziell immer ältere Männer gedated". Wird sie den jüngeren Mann bei "M.O.M." daher direkt ausschließen?

Ebenfalls dabei: Fitness- und Mental-Coach Anne Theke, 43, die direkt ein Statement setzt: "Ich biete genau das, was ich mir von einem Mann wünsche: Ich bin groß, hochintelligent und stehe mit beiden Beinen im Leben." Ob die Kandidaten damit dienen können? Die 42-jährige Mascha, die als Künstlerin tätig ist, macht sich ebenfalls an das Dating-Experiment. Sie bezeichnet sich als Beziehungsmensch und findet Liebe und Geborgenheit sehr wichtig. Die älteste Kandidatin ist mit 51 Jahren Simone, die als Kosmetikerin, Massage- und Wellnesstherapeutin arbeitet. Sie "hat keine Lust mehr auf Datingapps" und meint es "wirklich ernst".

"M.O.M" – ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Yassmine

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Jules

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Jasmin

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Nina

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Anne Theke

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Mascha

© Joyn M.O.M.-Teilnehmerin Simone

