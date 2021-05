Na, ist ihm damit das Ticket für den großen Showdown etwa sicher? Im großen Halbfinale von Let's Dance müssen die verbliebenen Stars und Profis noch einmal alles geben. Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33) legen mit ihrem ersten Tanz – einen Charleston zu "The Ding Dong Daddy of the D Car Line" der Band Cherry Poppin' Daddies – schon einmal die Messlatte ganz weit hoch: Sie bekommen für ihre Hammer-Performance die volle Jury-Punktzahl!

Nicht nur Jorge Gonzalez (53) und Motsi Mabuse (40) waren von dieser Leistung mehr als begeistert – auch Jury-Urgestein Joachim Llambi (56) überschüttet den Hottie mit Lob. "Ich sage nur ein Wort: bravo! Es war rund, es war alles drin, was ein Charleston braucht. Vorzügliche Unterhaltung mit Tanzen", zog der 56-Jährige sein Fazit. Auch Motsi war total aus dem Häuschen und schwärmte: "Großer Tanz, großes Kino. Erste Runde geht an Rúrik. Für mich ist das ein final-würdiger Tanz. Einfach hammer, hammer, hammer!"

Die Zuschauer sahen das ganz genauso. Auf Twitter war schnell ein einheitliches Stimmungsbild zu erkennen. "Rúriks Gesichtsausdruck war einfach nur göttlich – mega Performance!", "Mein Lieblingscharleston aller Staffeln" oder "Das war der beste Charleston, den ich jemals gesehen habe", kommentierten unter anderem drei Supporter.

Getty Images Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

