Dieser Titel hat nicht gerade für Begeisterungsstürme gesorgt! Im großen Halbfinale von Let's Dance müssen die vier verbliebenen Stars noch einmal alles geben. Sportler Simon Zachenhuber zauberte mit seiner Tanzpartnerin Patricija Belousova bereits einen Tango zu "What Is Love" von Haddaway aufs Parkett. Doch über die Songauswahl des eigentlich ziemlich schnellen Disco-Songs sind die Fans nicht begeistert: Supporter finden den Titel zu diesem lateinamerikanischen Tanz einfach nicht passend!

Auf Twitter ist wieder ordentlich was los! Vor allem bei Simons Tanz gehen die Zuschauer beinahe auf die Barrikaden – und das nicht gerade vor Begeisterung. Doch das lag nicht an seinem tänzerisch Können! "Also das Lied ging ja mal gar nicht", "Simon bekommt immer furchtbare Lieder", "Tango auf Haddaway, um Himmels Willen!" und "Die Version von 'What Is Love' hurt me auch", schrieben unter anderem ein paar User im Netz.

Die Jury hat es aber überhaupt nicht gestört – im Gegenteil, sie war so gar ziemlich angetan von Simons Performance. "Absolut auf den Punkt, du hast dich übertroffen. Du bist heute in Kampflaune. Mach genau so weiter", urteilte Jurorin Motsi Mabuse (40). Insgesamt staubte der Boxer 25 Punkte von der Jury ab. Was sagt ihr zu Simons Auftritt – hat euch die Musik auch so gestört? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Simon Zachenhuber and Patricija Belousova bei "Let's Dance"

