Ist da jemand heute nicht so gut drauf? In der zweiten Runde vom großen Let's Dance-Halbfinale brachten Nicolas Puschmann (30) und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (34) einen stimmungsvollen Paso Doble auf das Tanzparkett in Köln Ossendorf. Doch nicht alle wurden so mitgerissen – Juror Joachim Llambi (56) hatte keine gute Kritik für den ehemaligen Prince Charming-Star übrig: In seinen Augen vertanzte Nico den "Bi-Ba-Butzemann"!

"Das war so ein bisschen wie “Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann”. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ein Paso Doble ist arrogant, ist stolz, hat Aura", zog der 56-Jährige sein ziemlich strenges Fazit. Für ihn sei es mehr wie Karneval gewesen – Llambi habe einfach das Drama gefehlt. Seine Mit-Juroren konnten das nicht so unterschreiben. "Ich fand diese Atmosphäre sehr, sehr stark. Es war was ganz anderes, was sehr besonders war", stellte die ehemalige Profitänzerin Motsi Mabuse (40) klar.

Fans können Llambis Kritik nicht nachvollziehen – sie fanden Nicos Tanz einfach nur klasse! "Motsi und Llambi haben wohl verschiedene Tänze gesehen und Motsi hat halt recht" oder "Was ist denn mit Llambi los? Absolut ungerechtfertigtes Urteil. Der Paso war super! Ganz großes Kino!", urteilten zwei Zuschauer auf Twitter.

