Es wäre wohl eine kleine Sensation! Sowohl Valentin (34) als auch Renata Lusin (33) haben in diesem Jahr gute Chancen, mit ihren prominenten Tanzpartnern ins große Let's Dance-Finale einzuziehen. Zwar ist das Ehepaar schon seit ein paar Jahren für die beliebte Tanzshow im Einsatz, zusammen aufs Treppchen haben sie es bislang aber noch nicht geschafft. Viele Fans fiebern einem Lusin-Battle in der kommenden Woche entgegen – so auch Valentins Promi-Schützling Valentina Pahde (26)!

"Also ich glaube, Valentin und Renata würden sich beide riesig freuen, im Finale zu stehen und gegeneinander zu tanzen", gab die GZSZ-Darstellerin im Interview mit Promiflash preis. Sie sei davon überzeugt, dass bei den Lusins unter keinen Umständen ein Konkurrenzkampf ausbrechen würde. Im Gegenteil: "Ich finde es wunderschön anzusehen, dass wir uns, obwohl wir Konkurrenten sind, noch immer so sehr gegenseitig unterstützen und Renata mir einen Tipp gibt und Valentin Rúrik (33) einen Tipp gibt. Und von daher bin ich so positiv überrascht, und ich glaube, die zwei kann nichts auseinanderbringen", erzählte Valentina.

Ein Aufeinandertreffen der Lusins im Showdown fände die 26-Jährige zwar cool, doch wer es dann am Ende wirklich ins Finale schafft, dazu möchte sie keine Prognose abgeben. "Ich weiß natürlich mit am besten, wie es ist, elf Wochen Vollgas zu geben und deshalb haben wir es alle verdient", meinte Valentina und stellte klar, dass sie allen Halbfinalisten die Daumen drückt.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde in der siebten "Let's Dance"-Liveshow

Instagram / valentinlusin Valentin und Renata Lusin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

