Es war eine traurige Nachricht für Queen Elizabeth II. (95): Am Wochenende verstarb ihr erst fünf Monate alte Welpe Fergus an einem Herzfehler. Umso trauriger ist es, dass die Queen den Verlust so kurz nach dem Tod ihres Mannes Prinz Philip (✝99) verkraften muss. Ihr Sohn Prinz Andrew (61) hatte seiner Mutter die Welpen Fergus und Muick geschenkt, um die Einsamkeit während Philips Krankenhausaufenthalt zu überbrücken. Die Queen soll sich jetzt einen neuen Hund zulegen wollen.

Nach dem Verlust der Fellnase soll die Königin total traurig sein. Wie eine Quelle aber gegenüber Mirror verriet, soll Fergus' Hundekumpel Muick wohl nicht lange alleine bleiben: "Es besteht die Möglichkeit, dass wir sehr bald einen Neuankömmling auf Schloss Windsor sehen werden, denn Muick ist sehr lebhaft, und ich bin mir sicher, dass er gerne einen Spielkameraden hätte, der ihn auf Trab hält."

Nach dem Tod ihres Dorgis Vulcan im vergangenen Dezember ist ein Dorgi namens Candy die einzige lebende Nachfahrin des Corgis Susan, die die Queen zu ihrem 18. Geburtstag geschenkt bekam. Seniorin Candy dürfte für den jungen Muick ein bisschen zu alt zum gemeinsamen Toben sein – die Hundedame zählt schon stolze 14 Jahre.

Getty Images Queen Elizabeth II. mit einem Hund im April 2010

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2010

Getty Images Die Queen mit vier Hunden im Jahr 1969

