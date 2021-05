Der britische Sender BBC beweist echte Größe! Vor Kurzem wurde in einer Untersuchung bestätigt, was Dianas Bruder schon lang vermutete. Die Prinzessin (✝36) gab ihr brisantes Interview mit dem BBC-Reporter Martin Bashir aufgrund von Falschinformationen. Der Bericht enthüllte, dass Martin Bashir gefälschte Kontoauszüge in Auftrag gegeben hatte, um Prinzessin Diana willentlich zu "täuschen". Jetzt räumte der Sender seinen Fehler offen ein und schickte sogar Entschuldigungsschreiben an die königliche Familie.

Wie Quellen des Palastes gegenüber The Sun bekannt gaben, sollen unter anderem Prinz William (38) und Prinz Harry (36) solche Briefe des britischen Fernsehsenders erhalten haben. Zudem soll das Unternehmen auch an Dianas ehemaligen Ehemann Prinz Charles (72) geschrieben haben. Obwohl es sich bei den Schreiben um interessante Dokumente handelt, werden die Briefe laut königlichen Angaben nicht veröffentlicht.

Sowohl Prinz William als auch Prinz Harry hatten die internen Ermittlungen des Senders zuvor begrüßt. William sagte seinerzeit in einer Erklärung, dass die unabhängige Untersuchung ein Schritt in die richtige Richtung sei. "Es sollte helfen, die Wahrheit hinter den Aktionen, die zu dem Interview und den anschließenden Entscheidungen [...] zu ermitteln", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Andrew Gailey, Prinz Charles, Prinz Harry und Prinz William, 1995

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Prinzessin Diana im BBC-Interview, 1995

Anzeige

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de