In die Heimat zurückzukehren, hat Prinz Harry (36) eine Menge Überwindung gekostet. Nach dem Tod seines Großvaters Prinz Philip (✝99) am 9. April flog der Aussteiger-Royal aus seiner neuen Wahl-Heimat Los Angeles zurück nach England, um der Bestattung beizuwohnen. Dieser Schritt fiel dem werdenden Zweifach-Vater nach dem Zerwürfnis mit seiner Familie alles andere als leicht. Jetzt gestand Harry sogar offen: Er hatte große Angst vor dieser Reise.

In einem Interview mit Oprah Winfrey (67) für The Associated Press gab sich der 36-Jährige ehrlich und sprach über seine Rückkehr zur britischen Königsfamilie im vergangenen Monat. "Ich habe mir Sorgen darüber gemacht, ich hatte Angst", verriet Harry. Gegen das beklemmende Gefühl hatte er mit Bewältigungsmechanismen, die er in der Therapie gelernt hat, angekämpft. "Das hat es definitiv besser gemacht, aber das Herz pocht immer noch", berichtete der Enkel der Queen (95).

Das Wiedersehen der Royals während Prinz Philips Beisetzung gab wenig Hoffnung darauf, dass sich die Familie schon bald wieder zusammenraufen würde. Harry und William liefen in der Trauerprozession nicht nebeneinander und auch die wenigen Gespräche zwischen den Brüdern seien laut einem Experten angespannt gewesen. Nur zwei Tage nach der Beerdigung trat der Rotschopf schon wieder die Rückreise nach Los Angeles an.

Getty Images Prinz Harry im April 2017

Getty Images Prinz Harry im März 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei Prinz Philips Beerdigung

