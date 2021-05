Mitte März überraschte die US-amerikanische Reality-TV-Beauty Kristin Cavallari (34) ihre Fans mit einer unschönen Neueigkeit: Sie und ihr Freund Jeff Dye hatten sich angeblich getrennt. Schon kurz darauf tauchten allerdings Bilder auf, die einen ganz anderen Eindruck hinterließen – die beiden wurden nämlich beim Knutschen erwischt. Doch ein Comeback gibt es wohl nicht, wie die Blondine nun bestätigt: Kristin ist und bleibt erst einmal solo!

Sie spricht Klartext! Im Podcast "Scrubbing In" verrät die 34-Jährige, was aktuell in ihrem Liebesleben abgeht. "Ich will auf Dates gehen, ich will Spaß haben. Ich genieße wirklich, wo ich gerade bin und ich habe eine gute Zeit. Aber ich bin im Moment zu einhundert Prozent Single", sprudelt es nur so aus Kristin heraus. Klingt ganz danach, als sei der Kuss mit Jeff tatsächlich unbedeutend gewesen...

Dass Kristin aber nicht mehr so wahllos Männer datet, könnte auch an ihren drei Kindern liegen, die sie zusammen mit Ex-Mann Jay Cutler (38) hat. "Ich werde den Mann, den ich als Nächstes heirate, genau unter die Lupe nehmen, bevor ich ihn meinen Kindern vorstellen", erklärt sie und fügt hinzu: "Meine Kinder werden niemanden kennenlernen, bevor ich nicht weiß, dass er der Richtige ist."

Getty Images Comedian Jeff Dye

Getty Images Kristin Cavallari im April 2019

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler 2019

