Kaum ein Ex on the Beach-Neuzugang hat so viel Eindruck gemacht wie Eric Sindermann (32). Der DJ hatte bei seinem Einzug in die Villa eigentlich nur ein Ziel: seine Ex-Affäre Tara Tabitha (28) zurückzuerobern. Doch während die ihn zunächst zappeln ließ, gingen die anderen Single-Ladys in die Flirt-Offensive – allen voran Roxy. Die knutschte sogar mit dem Berliner. Promiflash verriet sie nun, warum Eric ihrer Meinung nach so ein Frauenmagnet ist.

"Eric hat eine offene Art und ist sehr freundlich. Das macht ihn anziehend. Und die Tatsache, dass er Frischfleisch in der Villa war…", erklärte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash. Dass sie Tara mit ihren Verführungsversuchen in die Quere kommen könnte, stört die Influencerin kein bisschen. "Mich hindert es absolut gar nicht, dass Tara noch Interesse an ihm hat", stellte sie klar.

Dennoch war Roxy auch bewusst, dass Eric nicht ganz aufrichtig war, als er ihr versicherte, dass sie nicht seine zweite Wahl sei. "Er ist wie ein Äffchen, das von Ast zu Ast hüpft bei den Mädels in der Villa", betonte sie. Dennoch habe er sie sehr gereizt. Deshalb habe sie ihn weiter kennenlernen wollen.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Roxy, Eric und Prince bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / taratabitha Influencerin Tara Tabitha

Anzeige

TVNow Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Könnt ihr verstehen, warum Eric so ein Frauenmagnet ist? Nee, überhaupt nicht! Ja, absolut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de