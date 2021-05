Mit seinem Auftreten konnte Dan Agboli offenbar nicht punkten. Bei M.O.M hatte der IT-Unternehmer bis zuletzt mit den Single-Girls in einer Luxusvilla gehaust. Sein Mitstreiter Dustin hingegen hatte das Vergnügen mit den Solo-Ladys auf einem Glampingplatz neben dem Anwesen. In der aktuellen Folge wurden die Karten aber neu gemischt und die Kandidatinnen wechselten ihren Schlafplatz und Dan hat die Chance, die Damen in seinem Alter kennenzulernen. Die Ladys sind von dem Berliner aber alles andere als angetan.

Während die Frauen mit dem Junior actionreiche Dates im Kletterpark hatten, stiegen sie mit Dan nun auf eine Jacht und segelten raus aufs Meer. Doch der glamouröse Lifestyle des Berliners kam bei seinen Auserwählten gar nicht gut an – ganz im Gegenteil. "Großer Selbstdarsteller, selbst im Wasser muss er aufm Seil tanzen. Das Date ist für mich voll der Abturner. Also ich habe meine Meinung zu dem Typen", wetterte beispielsweise die 38-jährige Jasmin.

Und auch die anderen werden mit Dan nicht wirklich warm. "Das kam irgendwie nicht so gut an. Bei mir auch nicht", erklärte Nina. Doch sie musste noch etwas mehr Zeit mit dem 49-Jährigen verbringen, denn Dan wählte sie für ein Einzeldate aus – was sie sehr bedauerte. "Ich habe mich überhaupt nicht gefreut", meinte die Sängerin. Lediglich Yassmine war von der ganzen Atmosphäre angetan und genoss den Champagner und ihr Sonnenbad.

"M.O.M" – neue Folgen immer donnerstags bei Joyn PLUS+.

