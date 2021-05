Die deutschen Fans des Eurovision Song Contests rechnen dem deutschen Anwärter Jendrik Sigwart (26) keine guten Chancen aus – aber könnte die Ulknudel mit der Ukulele etwa doch weiter kommen, als sie erwarten? Seit Lena Meyer-Landruts (29) Triumph in Oslo 2010 hat es kein weiterer unserer Acts ganz nach oben geschafft. Ein Jahr vor ihr war Lucy Diakovska (45) zusammen mit den No Angels beim ESC angetreten – und genau sie wagt im Promiflash-Interview nun eine ziemlich positive Prognose für Jendrik!

Mit seinen 26 Jahren gehört der Musicaldarsteller zu den Jungspunden in der diesjährigen ESC-Kandidatenrunde. Genau das – und sein noch nicht allzu großer Bekanntheitsgrad – könnten Jendrik in die Karten spielen, wie Lucy gegenüber Promiflash erklärt: "Ich habe tatsächlichen den Glauben, dass dieses Jahr – vielleicht ein Jendrik oder eine Victoria – jemand sehr Junges und vielleicht sogar nicht so Erfahrenes die Chance bekommen wird, durch seine Unverbrauchtheit zu gewinnen. Daran glaube ich echt." Der Rotschopf ist der Mentor der bulgarischen ESC-Hoffnung Victoria Georgieva. Auch ihr würde sie einen Sieg sehr wünschen.

Gegen Jendriks Erfolg sprechen vor allem die Prognosen. Für Wettanbieter käme ein deutscher Sieg einer Sensation gleich – Jendrik liegt bei sämtlichen Wettanbietern auf den letzten Plätzen. Bulgariens Kandidatin liegt hingegen aussichtsreich im oberen Drittel. Lucy ist sicher: Die Vergangenheit habe bereits gezeigt, dass jetzt die jungen Menschen an der Reihe seien, die ganz großen Gewinne – wie beispielsweise einen ESC-Sieg – zu erzielen. Und schaut man auf die Gewinner der letzten Jahre, fällt auf: Künstler wie Salvador Sobral (31), Netta Barzilai (28) oder Duncan Laurence (27) waren tatsächlich alle bei ihrem Triumph erst Mitte 20.

Anzeige

Getty Images Lucy Diakovska 2012 in Berlin

Anzeige

Getty Images Duncan Laurence im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Netta, ESC-Gewinnerin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de