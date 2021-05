Herzogin Kate (39) zeigt einmal mehr, dass sie ein Händchen für Mode hat. Egal auf welchem Event sie erscheint, die Frau von Prinz William (38) zieht mit ihren Looks die anerkennenden Blicke auf sich. Dabei liebt sie es, Kleidungsstücke zu recyceln und sich auch mal in günstige Teile zu hüllen. Für einen Museumsbesuch entschied die dreifache Mutter sich aber für einen kostspieligeren Look und führte ein Kleid ihrer Lieblingsdesignerin aus.

Kate nahm am Mittwoch an der Wiedereröffnung des Londoner Museums V&A teil, das aufgrund des Lockdowns seit Dezember geschlossen war. Während die 39-Jährige durch die Säle schlenderte und sich die Kunstwerke anschaute, trug sie ein rot-schwarzes Hahnentritt-Kleid von Alessandra Rich. Laut Daily Mail kostet das Dress umgerechnet um die 1.800 Euro. Dazu kombinierte sie schwarze Wildleder-Pumps von Jennifer Chamandi im Wert etwa 637 Euro und eine farblich passende Clutch.

Für Kate ist die Teilnahme an der Wiedereröffnung nicht einfach bloß ein Pflichttermin – die Herzogin von Cambridge ist bekennende Kunstliebhaberin und studierte sogar Kunstgeschichte. Umso mehr genoss sie es, in aller Ruhe durch das Museum zu schlendern. "Es wird eine gute Zeit sein, um Museen und Galerien zu besuchen, da sie nicht voll von Touristen sind", freute sie sich.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Wiedereröffnung des Londoner Museums V&A

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate bei der Wiedereröffnung des Londoner Museums V&A

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de