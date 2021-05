Große Wiedersehensfreude bei Isabell Hertel (47)! Am Donnerstag gab es eine Riesenüberraschung für die Unter uns-Fans. Nach 23 Jahren wird Tatiani Katrantzi (46) im kommenden Sommer ihr Seriencomeback feiern. Diese Nachricht lässt aber nicht nur die Zuschauer ausflippen, auch die Kollegen der Schauspielerin freuen sich total. Ute-Darstellerin Isabell kennt Tatiani noch aus den ersten gemeinsamen "Unter uns"-Jahren. Sie ist superhappy, wieder mit der Brünetten zusammenarbeiten zu dürfen.

In ihrer Instagram-Story freut sich die Kölnerin, dass die Katze nun endlich aus dem Sack ist und sie die Wiedersehensfreude mit ihren Fans teilen kann. "Ich habe einfach so viele besondere Erinnerungen an Tati, an die Zeit, als ich damals angefangen habe. Da war Tati ja schon da", verrät die Blondine, die schon seit 1995 für die Daily vor der Kamera steht, und fährt fort: "Sie hatte damals so eine Vorbildfunktion für mich. Ich habe mich unglaublich gefreut, wieder mit ihr arbeiten zu dürfen – und sie überhaupt wiederzusehen."

Zusätzlich zu den lieben Worten über die 46-Jährige, die ab 3. August wieder in der Rolle der Jennifer Turner zu sehen ist, teilte Isabell auch ein gemeinsames Foto am "Unter uns"-Set. Die Chemie zwischen den Frauen scheint ihren strahlenden Gesichtern nach heute wie damals zu stimmen. "Wenn man jemanden lange nicht wiedergesehen hat und es ist alles so wie immer – es hat sich gar nichts verändert, man hat gleich wieder diesen Draht zueinander", schwärmt die Schauspielerin.

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darstellerin Isabell Hertel

Getty Images Tatiani Katrantzi, "Unter uns"-Darstellerin

Instagram / isabellhertel_official Schauspielerin Isabell Hertel

