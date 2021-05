Es war der reinste Nervenkitzel! Im Halbfinale von Let's Dance stand am Freitag der sogenannte "Impro Dance Even More Extrem" an. Das bedeutet, dass die Tanzpaare innerhalb 90 Sekunden eine Performance aufs Parkett zaubern müssen – um welchen Tanz und welche Musik es sich haneln wird, wissen die Kandidaten vorher nicht. Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) hatten es dabei besonders schwer: Sie zogen den Langsamen Walzer, den sie während der gesamten Staffel noch nicht getanzt haben. Eine Tatsache, die im Netz viel diskutiert wurde...

Als Valentina die Kugel mit ihrem Impro-Dance öffnete, fing sie fast an zu weinen. Sie hatte zwar schon einen Wiener Walzer performt, doch auf den Langsamen Walzer hatten sie und ihr Coach sich tatsächlich nicht vorbereitet. "Ich finde, RTL hätte da doch vier Tänze reintun können, die jeder schon einmal hatte", "Das war ziemlich unfair, aber gemeistert wie ein Profi" und "Wie soll man denn in der Woche, wo man schon zwei neue Tänze lernt, sich auf noch einen weiteren komplett neuen Tanz vorbereiten?", hielten drei User auf der offiziellen Instagram-Seite von "Let's Dance" fest. Ihr Vorschlag: Man hätte Wiener Walzer/Langsamer Walzer schreiben können – so hätten alle Teilnehmer dieselben Bedingungen gehabt.

Bei ein paar Nutzern hielt sich das Mitleid allerdings in Grenzen. Einige merkten an, dass auch Simon Zachenhuber während der vergangenen Wochen keinen Langsamen Walzer getanzt, sich aber dennoch darauf vorbereitet hätte. Die Mehrheit der Community war trotzdem geflasht von Valentina und Valentins Auftritt, für den die beiden von der Jury sogar 26 Punkte bekamen.

