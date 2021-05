Hinter den Kulissen läuft wohl nicht alles wie am Schnürchen! Seit Donnerstag ist es offiziell: Soulin Omar, Romina Palm (21), Dascha Carriero (21) und Alex Mariah stehen im großen Finale von Germany's next Topmodel. Am kommenden Donnerstag hat Modelmama Heidi Klum (47) dann die Qual der Wahl. Doch nun gibt die Jurorin an, dass es das eine oder andere Problem gibt: Heidi teilt im Netz ein paar kryptische Zeilen über den großen GNTM-Showdown!

Was ist nur los? Via Instagram veröffentlicht die 47-Jährige einen hotten Badewannen-Schnappschuss von sich. Doch nicht etwa das coole Foto zieht die Aufmerksamkeit der Fans auf sich – nein, viel mehr sind es Heidis vielsagende Zeilen zum Post. "Vorbereitungen für das 'Germany‘s next Topmodel'-Finale. Leider läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Und heute ist einer dieser Tage", betitelt sie ihren Beitrag. Ganz offensichtlich gibt es ein paar Probleme – was genau "nicht so läuft", verrät die Moderatorin aber nicht.

Spielt sie damit aber vielleicht auch auf die Finalistin Alex an? Wie die Laufsteganwärterin ihren Fans vor wenigen Tagen via Insta-Story berichtete, muss sie aus gesundheitlichen Gründen die großen Final-Proben ausfallen lassen. "Ich darf bis Montag das Hotelzimmer nicht verlassen", verriet sie ihren Followern weiter. Was Alex genau hat, behielt sie allerdings für sich.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2021

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official Alex Mariah, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

