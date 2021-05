Jessica Simpson (40) schwärmt von ihrem Ehemann Eric Johnson (41)! Die Turteltauben kannten sich erst sechs Monate, als der Football-Spieler im November 2010 vor der Sängerin auf die Knie ging – und ihr die Frage aller Fragen stellte. Vor ein paar Tagen feierte das Paar bereits ihr Elfjähriges. Zu diesem Anlass machte die Beauty ihrem Liebsten eine emotionale Liebeserklärung im Netz und offenbart: Jessica habe sofort gewusst, dass Eric der Richtige ist!

"Wir feiern unsere verbundenen Herzen an diesem glücklichen Tag. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass es Schicksal ist. [...] Damals, jetzt und für den Rest unseres Lebens bin ich voll und ganz dein und du mein", schrieb Jessica auf Instagram unter einem gemeinsamen Selfie mit ihrem Schatz. Die 40-Jährige scheint auch heute noch genauso verliebt in ihren Eric zu sein, wie am ersten Tag. Ihre Liebe krönten sie mit drei gemeinsamen Kids.

"Die perfekten Kinder, die du mir geschenkt hast, werden immer älter, aber mit dir existiert die Zeit nicht", heißt es weiter unter dem Posting. Jessicas Follower sind anscheinend begeistert von ihren rührenden Worten. "Das hast du so schön geschrieben" und "Ich freue mich so für euch", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare.

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Eric Johnson und Jessica Simpson

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Eric Johnson mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de