Was für eine niedliche Liebeserklärung von Jessica Simpson (39) an ihren Ehemann Eric Johnson (40)! 2014 gaben sich die "I Wanna Love You Forever"-Interpretin und der ehemalige American-Football-Spieler ganz romantisch auf einer Ranch in Kalifornien das Jawort. Heute haben sie drei gemeinsame Kinder und sind noch immer total glücklich miteinander. Anlässlich ihres sechsten Hochzeitstages widmete Jessica Eric nun ganz verliebte Zeilen.

"Eric Johnson, mein Mann, ich liebe dich", schrieb die 39-Jährige zu einem Bild von sich und ihrem Liebsten auf Facebook. "Heute vor sechs Jahren habe ich meinen perfekten Seelenverwandten geheiratet." In dem Post, in dem sie ihre Liebe beschrieb, gab sich die Musikerin ganz kryptisch: Ihre Einheit sei in Gottes Himmel aus kollidierenden Sternen geschrieben. "Gemeinsam manifestieren wir Träume, nähren Begehren und halten Raum. Es war und wird für immer und ewig unser Schicksal sein", so Jessica weiter.

Insgesamt sind die dreifachen Eltern bereits seit zehn Jahren zusammen. Und wenn es nach ihren Fans geht, dann sollte ihr Glück für immer halten. "Eric, pass auf das Mädchen auf. Sie ist etwas Besonderes", kommentierte beispielsweise ein User den Schnappschuss der beiden.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, 2014

ZapatA/MEGA Eric Johnson und Jessica Simpson

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und Eric Johnson im Mai 2020



