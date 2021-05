Die Fans von Élite können sich offenbar auf brandheiße neue Folgen freuen! Lange mussten sie auf Nachschub des Netflix-Hits warten – doch bald ist es endlich so weit: Ab dem 18. Juni ist Staffel vier auf der Streamingplattform verfügbar – also in knapp vier Wochen. Um die Zuschauer auf die vierte Season einzustimmen, wurde jetzt auch der erste Trailer veröffentlicht und der hat es in sich!

Der erste Vorgeschmack macht unmissverständlich klar: Die Neuzugänge rund um Ari (Carla Díaz, 30), Mencía (Martina Cariddi), Philippe (Pol Granch, 23) und Patrick (Manu Ríos, 22) werden das Leben der Serienlieblinge Samuel (Itzan Escamilla, 23), Gúzman (Miguel Bernardeau, 24) und Co. sowie der Schüler an der Las Encinas gehörig aufmischen. Der Trailer verspricht jede Menge Drama, ausschweifende Partys und auch viel nackte Haut. Denn in weniger als zwei Minuten schafft es der Clip, drei verschiedene Sex-Szenen und vier Rummach-Sessions zu zeigen. Außerdem wird es wohl einen Gastauftritt von Nadia (Mina El Hammani, 27) geben und das, obwohl sie nach der dritten Staffel eigentlich das Erfolgsformat verlassen hatte.

Es gibt sogar noch weitere gute Neuigkeiten für alle Fans der spanischen Serie: Wie Collider berichtet, beginnt eine Woche vor der Premiere der vierten Staffel die "Élite-Week". Das heißt, jeden Tag wird ein neuer "Élite"-Kurzfilm auf Netflix veröffentlicht, um die Wartezeit, bis die neuen Episoden starten, ein wenig zu versüßen.

NIETE/NETFLIX © 2020 Carla Díaz, Diego Martin, Martina Cariddi und Manu Ríos in "Élite"

NIETE/NETFLIX © 2020 Georgina Amorós und Pol Granch in "Élite"

NIETE/NETFLIX © 2020 Omar Ayuso (Omar) und Arón Piper (Ander) in "Élite"

