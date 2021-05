Überraschende Bilder von Kampf der Realitystars-Moderatorin Cathy Hummels (33) und dem diesjährigen Love Island-Gewinner Paco. Dass die beiden Influencer supersportlich sind, stellen sie regelmäßig unter Beweis. Ob im Netz oder im Reality-TV-Format – sowohl Cathy als auch Paco zeigen gerne, wie durchtrainiert ihre Körper sind. Gemeinsam hat man die beiden allerdings noch nicht beim Work-out bewundern können. Bis jetzt: Cathy teilt ein Video, das sie mit Paco beim Gewichtheben zeigt.

Zugegeben, unter "Gewichtheben" stellen sich die meisten wahrscheinlich etwas anderes vor, als die winzige Ein-Kilo-Hantel, die in Pacos Hand beinahe zu verschwinden droht. Und dennoch bekommt der Tatto-Fan das kleine Ding einfach nicht angehoben. In dem Clip, den Cathy auf Instagram teilt, scheint es fast, als hätten Paco seine Kräfte verlassen. Kopfschüttelnd schaut ihm Cathy zu, schnappt sich die schwerste der fünf bunten Kurzhanteln und hebt sie an, fast so als sei sie federleicht. Frustriert tritt Paco den Rückzug an und lässt die Frau von Fußballstar Mats Hummels (32) alleine trainieren.

Doch was wollen die beiden Sportskanonen ihren Fans damit zeigen? Ist Cathy wirklich so viel stärker als Paco? Die Influencerin erklärt die eigentliche Botschaft des Clips: "Wenn euch mal ein Mann blöd kommt, dann zeigt ihm einfach, was ihr draufhabt. Wir Frauen werden oft vom anderen Geschlecht unterschätzt, obwohl wir so viel draufhaben. [...] Man sollte Menschen niemals nach dem Aussehen beurteilen." Abschließend bedankt sie sich bei Trainingspartner Paco dafür, dass er den Spaß mitgemacht hat.

"Love Island"-Paco, Reality-TV-Star

Cathy Hummels im Juli 2020

Influencerin Cathy Hummels

