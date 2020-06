Gemma Collins (39) wünscht sich sehnlichst ein Baby! Durch unterschiedliche TV-Formate eroberte sich die britische TV-Bekanntheit eine große Anhängerschaft. Fleißig promotet sie im Netz Outfits für kurvigere Frauen – dabei hätte die Blondine nichts dagegen, selbst ein paar Kilo zu verlieren und schwingt sich von nun an regelmäßig aufs Fahrrad. Aber einen Wunsch hat die Beauty noch offen: Gemma wolle an ihrem 40. Geburtstag eine schwangere Frau sein!

Am 31. Januar nächsten Jahres feiert der "The Only Way Is Essex"-Star seinen 40. Ehrentag. "Ich würde es lieben, ein Kind zu haben", schwärmte die 39-Jährige gegenüber The Sun. In ihren Dreißigern erlitt die Reality-TV-Teilnehmerin jedoch einige Fehlgeburten, weshalb ihre Babyplanung nun unter ärztlicher Aufsicht stehen müsse. "Ich kann auf jeden Fall schwanger werden. Die Ärzte rieten mir nur, zunächst Gewicht zu verlieren, damit die Schwangerschaft einfacher verläuft", erklärte die Blondine.

Gemma möchte mit ihrem Vorhaben, mit 40 Jahren Mutter zu werden, ein Vorbild für Frauen sein, die erst später in ihrem Leben mit der Familienplanung beginnen. "Es wäre eine positive Botschaft für alle Frauen, die das Muttersein nicht überstürzen wollen oder deren Leben zunächst eine andere Richtung einschlug", stellte die Britin klar. Als Vater ihres ersten Kindes dürfte dabei wohl James Argent (32) infrage kommen, mit dem Gemma seit 2017 eine On-Off-Beziehung führt.

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins im Jahr 2020

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins, 2020

Getty Images Gemma Collins im Jahr 2020



