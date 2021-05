Geht es noch heißer, Kylie Jenner (23)? Die Unternehmerin überzeugt ihre Follower auf Social Media stets mit ihren sexy Postings. So posiert sie mal in glamourösen Kleidern oder auch in knappen Bikinis – und setzt ihre Mega-Kurven dabei gekonnt in Szene. Jüngst zeigte sie sich sogar von ihrer ganz natürlichen Seite. Kylie nimmt ihre Fans im Netz also eigentlich immer und überall mit – jetzt auch unter die Dusche!

Auf Instagram teilte die Influencerin nun einen besonderen Schnappschuss, die ihre Community zum Ausrasten brachte. Denn Kylie ließ sich unter der Dusche ablichten. Die 23-Jährige scheint das Wasser auf ihrer Haut sehr zu genießen. "Du Königin" und unzählige Flammen-Emojis sind unter ihrem feuchten Beitrag zu finden. Dabei fällt einigen Usern auch der dicke Klunker an ihrem Ringfinger auf...

Deshalb denken einige Supporter sofort an eine Verlobung mit ihrem Ex Travis Scott (29). Dabei dürfte es sich lediglich um ein bedeutungsloses Accessoire handeln und nicht um einen Verlobungsring. Doch Kylie und ihr Verflossener heizen die Gerüchteküche rund um ein Liebes-Comeback selbst immer wieder an. Jüngst wurden sie nämlich bei einem Date erwischt.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2021

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

