Carys Zeta Douglas (18) hat diesen Meilenstein in ihrem Leben mit Bravour gemeistert. Erst im April hatte die Tochter von Michael Douglas (76) und Catherine Zeta-Jones (51) einen ganz besonderen Tag zu feiern: Die Beauty wurde 18 Jahre alt. Ihr zu Ehren postete ihre Mutter einen rührenden Post im Netz samt Throwback-Foto, auf dem Carys noch ein kleines Mädchen war. Nun kann Carys erneut die Korken knallen lassen: Sie hat ihren Highschool-Abschluss in der Tasche.

Auf Instagram verkündete Papa Michael voller Freude diesen neuen Lebensabschnitt seiner Tochter. "Herzlichen Glückwunsch an Carys und die gesamte Klasse von 2021! Deine Mutter und ich sind so stolz auf dich", schwärmte der Schauspieler von der Leistung seiner nicht mehr ganz so kleinen Prinzessin. Dazu teilte er ein Bild von sich und seiner Frau Catherine, der strahlenden Absolventin und ihrem Bruder Dylan. "Wir lieben dich so sehr und freuen uns auf deine Zukunft. Du hast das Beste noch vor dir."

Auch Mama Douglas ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihrer Jüngsten gebührend zu gratulieren. Auf ihrem eigenen Insta-Profil veröffentliche sie das gleiche Foto wie ihr Mann, verriet aber in der Bildunterschrift, dass ihre Tochter offenbar eine fleißige Musterschülerin war: "Was für ein stolzer Tag, an dem unsere Tochter Carys ihr internationales Abitur mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Du rockst und wir lieben dich."

