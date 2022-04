Catherine Zeta-Jones (52) und Carys Zeta Douglas (18) sind ein Herz und eine Seele. Seit nunmehr 22 Jahren ist die gebürtige Britin mit ihrem Ehemann Michael Douglas (77) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Wie viel der Schauspielerin ihre Familie bedeutet, zeigt sie auch immer wieder im Netz. Nun gewährte die "Chicago"-Darstellerin ihrer Community einen besonders privaten Einblick. Catherine teilte ein Video, in dem sie ihre Tochter Carys wegen deren Stoffhasen namens Sojabohne aufzog.

Den lustigen Clip, in dem das Mutter-Tochter-Duo gemeinsam im Bett liegt, veröffentlichte die brünette Schönheit nun auf ihrem Instagram-Account. Dabei hält Catherine einen Stoffhasen in der Hand, der ganz augenscheinlich ihrem Nesthäkchen gehört. "Diese ranzige Ratte ist schon viel zu lange bei uns", beginnt die 52-Jährige zu erzählen und fügt hinzu, dass es an der Zeit wäre, dem Kuscheltier ein neues Zuhause zu suchen. Offenbar ist die 18-Jährige von den Witzen ihrer Mutter jedoch alles andere als begeistert. So reißt sie an einem Punkt des Videos schockiert den Mund auf. Wenig später hört man sie "Mama, kannst du damit aufhören? [...] Das ist so gemein" sagen. "Sie ist zurück im College und ich vermisse es so sehr, meine Tochter zu quälen", kommentierte Catherine den Post humorvoll.

In den Kommentaren unter dem Clip amüsierten sich die Fans anschließend köstlich über den privaten Einblick in den Alltag der Familie. Auch Carys ließ es sich nicht nehmen, den Beitrag ihrer Mutter zu kommentieren. "Nicht Sojabohne", schrieb der Promi-Spross mit einem weinenden Emoji versehen.

Getty Images Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Carys Zeta Douglas im Februar 2019

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Carys Zeta Douglas

Instagram / carys.douglas Carys Zeta Douglas, Tochter von Catherine Zeta-Jones

