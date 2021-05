Die Fans von Willi Herren (✝45) kommen nicht mehr in den Genuss seines leckeren Reibekuchens. Noch kurz vor seinem Tod hatte der Entertainer seinen eignen Foodtruck eröffnet, um dort Kartoffelpuffer zu verkaufen. Anfang Mai dann der große Schock: Das Mobil stand lichterloh in Flammen und ist vollständig abgebrannt. Ursprünglich sollte der Imbisswagen wieder aufgebaut werden – diese Pläne wurden jetzt aber geändert.

Das gaben jetzt Willis Geschäftspartner Jörg und Desiree Hansen via Instagram bekannt. Für Willis Rievkooche-Bud wird es keinen Ersatz geben. Die beiden erklärten, dass sie in den letzten Wochen viele Meetings und Gespräche mit Investoren geführt haben und ihnen während dieser Zeit sehr viel Hass entgegengebracht wurde. Normalerweise würden sie sich so etwas nicht zu Herzen nehmen, "trotzdem war es genau dieser Aspekt, der letztendlich sehr starken Einfluss darauf genommen hat, dass wir dieses Projekt nun endgültig beenden", hieß es in einem Statement.

Auf der anderen Seite durften sie sich auch über viel positives Feedback freuen. Jörg und Desiree hatten sich bereits viele Gedanken darüber gemacht, wie sie den Foodtruck organisatorisch in ihr Leben einbinden könnten "und da haben wir von Euch mega-viele Angebote und Unterstützung bekommen." Deshalb würden sie den Fans die Entscheidung über das Ende von Willis Traum auch nur ungern mitteilen.

Desiree Hansen und Willi Herren vor ihrem Foodtruck im April 2021

Desiree Hansen und Willi Herren

Tim Stammberger, Serkan Yavuz, Miss Summer, Willi Herren und Chris Broy in Frechen 2021

