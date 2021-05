Halle Berrys Body kann sich sehen lassen! Die US-Schauspielerin hatte 2002 die Herzen vor allem der männlichen Zuschauer höherschlagen lassen, als sie im James Bond-Film "Stirb an einem anderen Tag" in einem knappen Bikini dem Meer entstiegen war. Fast 20 Jahre später ist ihr Körper immer noch genauso knackig wie zu Bond-Girl-Zeiten – dafür tut sie allerdings auch so einiges!

Die 54-Jährige macht jetzt Werbung für ihre neue Fitness-Modelinie und dabei eine sportliche Figur: Sie schlüpfte selbst in die Outfits – und präsentiert auf einem Foto in einem Zweiteiler, der aus einem Crop-Top und Radler-Shorts besteht, ihren fitten Körper. Wie ein weiteres Bild vermuten lässt, sollte man sich vor einem Kinnhaken der "Catwoman"-Darstellerin besser fürchten: Auf der Aufnahme stellt sie nämlich ihren trainierten Bizeps zur Schau.

Wie sehr sie Sport liebt, macht Halle auf ihrem Instagram-Kanal immer wieder deutlich. Vor allem das Boxtraining scheint es ihr angetan zu haben. Erst vor wenigen Tagen hatte sie einen Clip geteilt, in dem sie ihre Fäuste sprechen lässt. "Ein neuer Tag, um unsere Körper so zu bewegen, dass wir uns lebendig fühlen", hatte sie das Video kommentiert.

Courtesy of Sweaty Betty/MEGA Halle Berry, Schauspielerin

Courtesy of Sweaty Betty/MEGA Halle Berry

Courtesy of Sweaty Betty/MEGA Halle Berry im Mai 2021

