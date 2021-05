Am gestrigen Samstag gab es für Naomi Campbell (51) ordentlich was zu feiern! Die Laufstegschönheit begrüßte vor gut einer Woche ihr erstes Baby auf der Welt, eine kleine Tochter. Über die Umstände der Geburt sind noch nicht viele Details bekannt, bisher bekamen die Fans auch nur einen süßen Schnappschuss der Füße des neuen Erdenbürgers zu sehen. Umso überraschter waren die erwartungsvollen Follower, als die Schauspielerin gestern ein neues Bild teilte: Zu ihrem 51. Geburtstag postete Naomi ein süßes Babyfoto im Netz!

Doch wer sich auf eine Aufnahme ihres Nachwuchses gefreut hatte, muss sich leider noch etwas gedulden. Bei dem neuesten Instagram-Post handelt es sich um ein Bild von Naomi selbst, wie sie mit großen Kulleraugen in die Kamera schaut. Unter anderem ließ sich der Talkmaster Andy Cohen (52) täuschen. "Da ist sie! Bestes Geburtstagsgeschenk überhaupt!", schrieb er. Auch Paris Hiltons (40) Mutter Kathy (62) dachte wohl, es handele sich um Naomis Tochter und postete: "Was für ein besonderer Tag, dein kleiner Engel ist so wertvoll und hübsch!"

Dieses Verwirrspiel hatte das Geburtstagskind vermutlich gar nicht geplant. "Gesegnet und dankbar" betitelte sie den Post. Außerdem verlinkte sie ihre Mutter Valerie Morris sowohl auf dem Foto als auch in einem Kommentar zu dem niedlichen Foto. Offenbar ein Dank an Valerie, dass sie Naomi vor 51 Jahren auf die Welt gebracht hatte.

Instagram / naomi Naomi Campbell als Baby

Getty Images Naomi Campbell im November 2019 in Los Angeles

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

