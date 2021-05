Calvin Kleinen ist ein Womanizer vom Feinsten! Der Rapper hat sich diesen Ruf unter anderem durch seine feuchtfröhlichen Auftritte bei Temptation Island und Temptation Island V.I.P. "hart" erarbeitet. In beiden Formaten war er seinen Freundinnen nicht treu und amüsierte sich stattdessen lieber mit den Verführerinnen. Klar ist also: Calvin lässt in Sachen Frauen nichts anbrennen. Mit Promiflash sprach er nun explizit über seinen Verschleiß.

Tatsächlich druckste der sonst so redselige Casanova etwas herum, als Promiflash nach der konkreten Anzahl seiner Liebschaften fragte: "Ich will nicht so arrogant wirken. Ich will nicht so die wahre Zahl sagen. Deswegen sage ich einfach mal so unter 100." Noch im gleichen Atemzug räumte er aber ein, damit ein bisschen tiefzustapeln. Schließlich sei es ja easy, 100 Ladys ins Bett zu kriegen – aber: "Ich will nicht so eklig wirken."

In Wahrheit sei der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat wählerischer, als man denkt. Außerdem ist er überzeugt, dass er bisher einfach noch nicht die Richtige getroffen hat. "Wenn eine Frau kommt, die mich flasht, dann bin offen für eine Beziehung. Wenn nicht, dann nicht – ganz einfach. Ich bin da gerne für alles zu haben", erzählte er.

TVNOW Calvin Kleinen bei "Temptation Island"

TVNOW Calvin Kleinen mit den "Temptation Island"-Single-Frauen

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat

