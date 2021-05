Womit punktet Diogo Sangre bei den Ladys? Der ehemalige Temptation Island-Verführer kann sich bei Ex on the Beach kaum vor flirtbereiten Frauen retten. Direkt beim Einzug in die Traumvilla knisterte es zwischen ihm und Celina Pop, kurz darauf knutschte er bereits mit seiner Ex Melody Haase (27) rum. Vanessa Mariposa findet den Kölner ebenfalls interessant und dann züngelte er auch noch mit Halils einstiger Affäre Chrissi. Warum kommt Diogo bei den Damen nur so gut an? Show-Kollegin Tara Tabitha (28) kennt den Grund.

In einem Instagram-Livestream wollte ein Fan von der Österreicherin wissen, warum so viele "Ex on the Beach"-Teilnehmerinnen auf den Tätowierer stehen. "Er hat echt einen geilen Körper, er ist groß und breit. Der hat echt einen guten Körper, muss man schon sagen", betonte die Beauty und vermutet, dass ihm vor allem deshalb sämtliche Frauen zu Füßen liegen. Zudem sei er auch noch ziemlich nett – auch wenn sie das zunächst gar nicht gedacht hätte.

Das Reality-TV-Sternchen störe nämlich vor allem Diogos "Player-Verhalten". Obwohl er bei einem ersten Treffen – schon vor dem TVNow-Format – in Dubai deswegen absolut nicht ihr Typ gewesen sei, muss sie zugeben, dass er sie doch etwas von sich überzeugen konnte. "Je mehr ich ihn kennengelernt habe – er ist eigentlich echt nett", plauderte sie aus.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNow/ Frank Fastner Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / taratabitha Influencerin Tara Tabitha

Anzeige

TVNow Diogo Almeida, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de