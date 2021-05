In Timur Ülkers (31) Familienalltag geht es nicht immer ganz harmonisch zu! Der Schauspieler ist stolzer Vater von zwei Kindern – der sechsjährigen Ileya Zoé und dem fast zweijährigen Ilay Kaan. Auf den Social-Media-Schnappschüssen des GZSZ-Darstellers scheint es, als würden seine Tochter und sein Sohn auch super miteinander klarkommen. Doch das ist in der Realität offenbar überhaupt nicht so: Timurs Kinder bekommen sich ständig in die Haare!

Im GZSZ-Podcast auf Audionow verriet der 31-Jährige, dass seine Tochter überhaupt nichts mit ihrem Bruder anfangen könne: "Er ist auch sehr schlimm, muss ich sagen. Er ärgert sie auch ganz bewusst, zieht ihr an den Haaren und so." Wenn er und seine Partnerin Caroline Steinhof davon mitbekommen, versuchen sie, die Streitsituation zu schlichten. Ilay dürfe dann nicht an Ileyas Spielsachen oder mit ihr zusammen einen Film schauen. "Es ist sehr anstrengend gerade", erklärte Timur.

Der ehemalige Köln 50667-Darsteller bezeichnet sich und seine Liebste in solchen Situationen als Schiedsrichter: "Wir sind jetzt auch nicht superhartnäckig und sagen: 'Nee, dein kleiner Bruder ist kleiner oder sowas.'" Doch manchmal müssten sie einfach einschreiten. "Aber wir versuchen, dass keiner zu kurz kommt, damit es irgendwann funktioniert hoffentlich", fasste Timur zusammen.

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seinen beiden Kindern

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Partnerin Caroline und seinem Sohn Ilay im Mai 2021

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Caroline Steinhof, ihre Kinder und der Hund Avani

