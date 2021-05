Mitte April machten der Ex-Baseballstar Alex Rodriguez (45) und die Musikerin Jennifer Lopez (51) ihre Trennung publik: Das Paar löste nach vier gemeinsamen Jahren seine Verlobung – und zwar nachdem Fans bereits wochenlang über eine mögliche Trennung spekuliert hatten. Rund anderthalb Monate nach dem Liebes-Aus blickt der Ex-Sportler aber schon wieder voller Hoffnung in die Zukunft: Alex plant einen Neuanfang!

"Ich bin gerade dabei, einen Neuanfang zu machen", betonte Alex jetzt in seiner Instagram-Story. Alles, was dem Ex-Sportler in seinem Leben nicht guttue, werde er in Zukunft aus seinem Alltag verbannen. "Neue Ebenen öffnen sich für mich – mental, körperlich und spirituell", zeigte er sich hoffnungsvoll und stellte klar: "Ich bleibe geduldig und weiß, dass diese neue Phase meines Lebens kommen wird."

Aber Alex ist nicht der Einzige, der nach der Trennung so positiv in die Zukunft blickt, denn auch J.Lo hat offenbar inzwischen ein neues Kapitel aufgeschlagen – oder wohl eher ein altes: Die "On the Floor"-Interpretin ist an den vergangenen Tagen des Öfteren mit ihrem Ex Ben Affleck (48) abgelichtet worden. Die beiden verbrachten sogar ein gemeinsames Wochenende in Montana.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Mai 2017 in New York City

Getty Images Jennifer Lopez, US-amerikanische Musikerin

Kevin Winter/Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Oscar-Verleihung 2003

