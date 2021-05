Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31) heizen ihren Fans ordentlich ein! Nachdem die Ehe der Schauspielerin zu dem Vater ihrer Kinder, Brian Austin Green (47), zerbrochen war, kam die Schauspielerin mit dem Musiker zusammen. Seit seinem Liebesouting zeigt das Paar ganz öffentlich, wie vernarrt es ineinander ist. Jetzt haben die Turteltauben auf den Billboard Music Awards einen gemeinsamen Auftritt hingelegt, der es in sich hatte!

Unter dem Motto "Sex sells" traten die Transformers-Darstellerin und der "Bloody Valentine"-Interpret bei den Billboard Music Awards vor die Augen der Öffentlichkeit. Mit ihrem Outfit erregte vor allem Megan Aufmerksamkeit: Sie trug einen schwarzen Body mit großen Cut-outs von Designer Thierry Mugler (72), während MGK einen legeren Look wählte. Doch nicht nur wegen seines Äußeren brachte das Paar die Zuschauer in Wallungen. Plötzlich fingen Megan und MGK auf dem Red Carpet mit wilden Zungenspielen an, während der Musiker seine Liebste nah an sich heranzog.

Haben Megan und Machine Gun Kelly wohl für einen kurzen Moment die Kameras vergessen, als sie sich ihrem Liebesspiel hingaben? Wohl kaum – denn der 31-Jährige legte es offenbar drauf an, seine Zunge der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese war nämlich völlig schwarz gefärbt! Doch das schien seiner Liebsten wohl gar nichts auszumachen. Wie fandet ihr Megan und MGKs öffentliches Zungenspiel? Stimmt unten ab!

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2021

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de