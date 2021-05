Jetzt steigt die Vorfreude erst recht. Schon im November vergangenen Jahres hatte Schauspielerin Lily Collins (32) die große Ehre, zu verkünden, dass die Serie Emily in Paris eine zweite Staffel bekommt. Die Britin spielt darin die Rolle der Emily Cooper. Bis die Fortsetzung auf Netflix verfügbar ist, wird es zwar noch ein Weilchen dauern – zumindest die Dreharbeiten für Staffel zwei laufen aber bereits auf Hochtouren. Jetzt gibt es endlich Fotos vom Set – darauf sind unter anderem Lily und Gabriel-Darsteller Lucas Bravo zu sehen.

Die Paparazzi-Aufnahmen sind vor einigen Tagen in der französischen Hauptstadt entstanden. Die 32-Jährige ist für die Szenen in ein stylishes grünes Outfit geschlüpft und scheint schon wieder komplett in der Rolle der modebewussten Neu-Pariserin angekommen zu sein. Während einige Bilder die Beauty in einer Drehpause in einen dicken Mantel gehüllt zeigen, scheinen andere direkt während der Aufnahme geknipst worden zu sein. Lily wendet sich nach einem Gespräch mit Lucas ab – und verschwindet von der Bildfläche.

Die allerersten Bilder vom Set sind das allerdings nicht. Schon Anfang Mai gab es einen Teaserclip der "Emily in Paris"-Stars. "Ihr könnt es nicht erwarten? Ich kann es auch nicht erwarten, es wird so lustig!", verkündete darin beispielsweise Camille Razat (27), die in der Serie Camille verkörpert. Im Hintergrund konnten die Fans bereits einen Blick auf die neue Szenerie werfen.

Lily Collins am Set von "Emily in Paris"

Lily Collins am Set von "Emily in Paris"

Lily Collins und Lucas Bravo am Set von "Emily in Paris"

