Sie haben sich offenbar gesucht und gefunden! Seitdem Paulina Ljubas (24) und Henrik Stoltenberg offiziell ein Paar sind, jagt ein wichtiger Schritt den nächsten. Die einstige Köln 50667-Darstellerin und der Ex-Love Island-Kandidat wohnen seit März nicht nur zusammen unter einem Dach – seit Kurzem sind die zwei auch stolze Hundeeltern. Damit ist klar: Die Turteltauben meinen es ziemlich ernst miteinander. Doch was macht Mr. Bon Schlonzo eigentlich so liebenswert? Paulina hat es verraten!

Die 24-Jährige startete neulich ein Q&A – und natürlich kamen dabei auch ihr Freund und ihre Beziehung zur Sprache. Ein User nutzte die Gunst der Stunde und wollte wissen, was Henrik auszeichnet. "Henrik nimmt und liebt mich genau so, wie ich bin. Wir haben uns nie voreinander verstellt, auch nicht in der Kennenlernphase, wo man vielleicht dem anderen extra gefallen möchte", begann Paulina ihr langes Statement, das sich als waschechte Liebeserklärung entpuppt. "Es gab noch nicht einen Tag, an dem ich mich nicht gefreut habe, neben ihm aufzuwachen. Er sagt und zeigt mir jeden Tag, wie sehr er mich liebt und dass ich die schönste und beste Frau für ihn bin", schwärmte sie weiter.

Henrik sei eine loyale Person, die immer für sie und seine Freunde da sei und stets an das Gute im Menschen glaube. Außerdem habe man mit ihm immer etwas zu lachen – er sei für Paulina einfach der perfekte Freund! "Wir behandeln einander mit dem größten Respekt, flirten immer noch jeden Tag miteinander und sind einfach ein Team. Das macht Henrik für mich aus", schloss sie ab.

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Januar 2021 in Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de