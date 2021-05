"Nur eine kann Germany's next Topmodel werden", wie Heidi Klum (47) gerne immer wieder betont – doch welches der vier übrigen Mädchen hat die größten Chancen? Kommenden Donnerstag stehen Romina (21), Alex, Soulin und Dascha (21) im großen Finale der Castingshow. Ganz klar: Heidi sieht in allen großes Potenzial! Vorab verrät die Modelmama jetzt, was sie an ihren Finalistinnen besonders schätzt...

Soulin

In einer ProSieben-Pressemitteilung schwärmt Heidi von Powerfrau Soulin: "Sie hat eine extrem starke Persönlichkeit. Sie ist ein Mädchen, das keine Angst hat, seine Meinung zu sagen und in Kauf nimmt, damit auch mal anzuecken." Die 20-Jährige habe sich von nichts und niemandem abhalten lassen, alles für ihren Traum zu geben und das finde Heidi beeindruckend. Weiter betont sie "Ich liebe ihren einzigartigen Walk, ihre Posen und ihren außergewöhnlichen Look. Sie fällt auf, sticht aus der Masse heraus und ich bin mir sicher, dass sie damit in Zukunft sehr weit kommen wird."

Romina

Und was hat Heidi über Favoritin Romina zu sagen? "Mit 1,68 Metern ist Romina das kleinste Model, das ich jemals mit ins Finale genommen habe. Sie ist klein und kommt bewaffnet mit ihrer liebevollen Art, ihrem durchtrainierten Körper und ihrem verführerischen Schmollmund", beteuert die Laufsteglegende. "Aber Romina hat die Zuschauer und mich nicht nur alleine mit ihrer Art verzaubert, sondern vor allem auch mit ihrem Talent zum Modeln."

Dascha

Curvymodel Dascha hat es ihrer Mentorin definitiv angetan! "Es ist kein Geheimnis – ich habe mir schon so lange ein Model mit starken Kurven gewünscht, das mit Selbstbewusstsein zu mir kommt, ohne dass ich es erst mit aller Kraft aus ihr herauskitzeln muss", freut sich Heidi. "Dascha kommt immer mit einem riesigen Lächeln ans Set und hat so viel Spaß an diesem Job, dass sie alle um sich herum mit ihrer Freude ansteckt." Man merke der 21-Jährigen immer an, dass sie in diesem Moment nirgendwo lieber wäre als vor der Kamera.

Alex

Auch Transgender-Beauty Alex kann Heidi nur loben: "Alex ist mir von Sekunde eins an aufgefallen – aber nicht, weil sie besonders laut oder quirlig ist, sondern weil sie eine ganz besondere Ruhe und sehr viel Selbstsicherheit ausstrahlt", erklärt die 47-Jährige. "Ihr gelingt der Spagat zwischen High Fashion und Kommerz perfekt und dabei kann man die Freude und das Feuer für diesen Job an ihrem Augenaufschlag sehen." Weiter führt Heidi aus: "Alex steht für Diversity – und das, ohne das Anderssein hervorzuheben, sondern mehr durch das Normalisieren. Ich finde, dass Alex jetzt schon ein tolles Vorbild für viele Menschen ist."

Ob Heidi aber jetzt schon ihre persönliche Favoritin gefunden hat und wer das ist, lässt sich nicht aus diesen Lobeshymen herauslesen. Fest steht aber: Die GNTM-Chefin ist sowohl auf Soulin, als auch auf Romina, Dascha und Alex superstolz – und hat sie nicht ohne Grund für das Finale ausgewählt. Habt ihr einen Liebling unter den Finalistinnen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum" – das Live-Finale am Donnerstag, 27. Mai 2021 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Model Soulin Omar

Anzeige

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der Fashion Week

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, Model

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige

Habt ihr einen Liebling unter den GNTM-Finalistinnen? Alex! Soulin! Dascha! Romina! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de